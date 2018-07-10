الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب السودان وحلفائها بقتل واغتصاب مئات المدنيين

قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء إن 232 مدنيا على الأقل قُتلوا وتعرضت 120 فتاة وامرأة للاغتصاب في هجمات شنتها حكومة جنوب السودان وقوات حليفة لها على قرى تسيطر عليها المعارضة في فصل الربيع الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في إفادة للصحفيين بجنيف أن تحقيقا أجرته الأمم المتحدة أشار إلى ثلاثة قادة يشتبه بأنهم يتحملون "المسؤولية الأكبر" عن أعمال العنف التي شهدتها ولاية الوحدة في الفترة من 16 أبريل نيسان إلى 24 مايو أيار والتي قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وذكر تقرير للمفوضية أن القوات أحرقت مسنين ومعاقين أحياء في 40 قرية خلال هجمات تهدف فيما يبدو لطرد قوات المعارضة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان "الجناة... يجب ألا يفلتوا من العقاب".