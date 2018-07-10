دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء كافة الاطراف في الشرق الاوسط لايجاد طريق جديد لتحديث المنطقة.
الرئيس الصيني يحث دول الشرق الأوسط على إيجاد مسار جديد لإحداث تجديد كامل في المنطقة
الرئيس الصيني يحث دول الشرق الأوسط على إيجاد مسار جديد لإحداث تجديد كامل في المنطقة
وأضاف شي في خطاب القاه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين "إن السلام والإصلاح والتنمية هي احتياجات عالمية لدول الشرق الأوسط ، والاستقرار والهدوء والسعادة هي مساعي مشتركة لشعوب المنطقة. يجب على جميع الأطراف في الشرق الأوسط أن تدرك بدقة اتجاه التاريخ ، وتستجيب بإخلاص لنداء الشعب ، وبذل جهود لإيجاد طريق جديد للتجديد الكامل للمنطقة "
شراكة استراتيجية
وقال الرئيس الصيني إن بلاده والدول العربية اتفقتا على إقامة شراكة استراتيجية وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين.
وأكد شى ان الصداقة بين الصين والدول العربية ذات تاريخ طويل وبدأت مبكرا من خلال التجارة عبر طريق الحرير القديمة. وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده والدول العربية قدموا الدعم لبعضهم البعض أثناء فترة الكفاح من أجل الاستقلال الوطني واستمروا في القيام بذلك من خلال تطوير التعاون الخاص بين الطرفين.
وقال شي "لقد أثبت التاريخ والممارسة أنه مهما كانت التقلبات في الساحة الدولية ، ومهما كانت الصعوبات والعقبات التي تنتظرنا ، فإن الصين والدول العربية دائما كانتا شريكتين جيدتين تتقسمان المنافع المتبادلة والأخوة في السراء والضراء".
مساعدات لفلسطين
كما أعلن الرئيس الصيني ان بلاده ستقدم مساعدات قيمتها 100 مليون يوان (15 مليون دولار) لفلسطين، وتعهد بزيادة الدعم المالي من أجل التنمية في الشرق الأوسط.
للمزيد على يورونيوز: