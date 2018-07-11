تعليمات للأمريكيين في بريطانيا بعدم المجاهرة بالظهور خلال زيارة ترامب

أصدرت السفارة الأميركية في لندن تحذيراً، اليوم الثلاثاء، للأميركيين المقيمين في العاصمة البريطانية، وطالبتهم "بعدم المبالغة في الظهور" خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق هذا الأسبوع، خصوصاً إذا تحولت الاحتجاجات المناهضة لزيارته إلى أعمال عنف.
ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الخميس بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يخرج ألوف المحتجين في مظاهرات خلال زيارته كما أن هناك خططاً لإطلاق منطاد برتقالي اللون، يُظهر الرئيس الأميركي على شكل طفل غاضب.
وفي حين تعتبر بريطانيا الولايات المتحدة حليفاً وثيقاً، فإن بعض البريطانيين ينظرون إلى ترامب على أنه فظ وحادّ الطباع ولا يتفق مع قيمهم بشأن عدد من القضايا.
وأعلن أكثر من 50 ألف شخص موافقتهم على المشاركة في مظاهرة في لندن يوم الجمعة احتجاجاً على زيارة ترامب، ومن المقرر أيضاً خروج تجمعات مضادة للترحيب به.
وقالت السفارة الأميركية في التحذير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني "يتم التحضير لمظاهرات بأعداد كبيرة في الفترة من 12 إلى 14 تمّوز / يوليو 2018 وستواكب زيارة رئيس الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة".
وأضافت "من المتوقع أن تجتذب عدة فعاليات حشوداً كبيرة وسيكون هناك إغلاق للطرق فيما يتصل بتلك الأحداث".
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وقالت السفارة إن نصيحتها للمواطنين الأميركيين هي "تجنب المجاهرة بالظهور وتوخّي الحذر إذا تصادف وجودهم بالقرب من التجمعات الكبيرة التي قد تتحول إلى أعمال عنف".
ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الخميس بعد قمة حلف شمال الأطلسي في بلجيكا، وسيظل خلال الليل في مقر السفير الأميركي في وسط لندن حيث تم وضع سياج أمني معدني مرتفع أمام المقرّ.
وسيعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويلتقي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.