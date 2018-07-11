تعليمات للأمريكيين في بريطانيا بعدم المجاهرة بالظهور خلال زيارة ترامب

أصدرت السفارة الأميركية في لندن تحذيراً، اليوم الثلاثاء، للأميركيين المقيمين في العاصمة البريطانية، وطالبتهم "بعدم المبالغة في الظهور" خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق هذا الأسبوع، خصوصاً إذا تحولت الاحتجاجات المناهضة لزيارته إلى أعمال عنف.

ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الخميس بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يخرج ألوف المحتجين في مظاهرات خلال زيارته كما أن هناك خططاً لإطلاق منطاد برتقالي اللون، يُظهر الرئيس الأميركي على شكل طفل غاضب.