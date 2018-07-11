واكبت الخطوط الجوية البريطانية مواجهة منتخب إنجلترا بنظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم بتقديم باقة من التعليمات الخاصة للمسافرين عن كيفية التصرف أثناء مشاهدة اللقاء الحاسم.
الخطوط البريطانية تعطي مسافريها إرشادات مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا
الخطوط البريطانية تعطي مسافريها إرشادات مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا
وعلى غرار تقديم تعليمات الأمان للمشجعين على متن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو حيث تقام المباراة، بدأت الإذاعة الداخلية لإحدى الطائرات بتشجيع المنتخب الإنجليزي.
كذلك عرضت المضيفات لافتات تشير إلى النتيجة التي توقعنها للقاء بفوز إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل.
وقالت المذيعة الداخلية للطائرة إن أنابيب الأوكسجين المتوفرة قد تساعد الجماهير حال التهبت مجريات المباراة كما اقترحن وضع المسافرين لأيديهم فوق رؤوسهم إذا اتجه اللقاء للحسم عبر ركلات الجزاء الترجيحية.
وتنتشر حمى كأس العالم بين الجماهير الإنجليزية بعد صعود منتخبها لنصف النهائي لأول مرة منذ عام 1990.
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