رئيس المجلس الأوروبي لترامب: قدر حلفاءك فليس لديك الكثير

طلب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الكف عن تقريع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشأن مستويات الإنفاق العسكري قبيل قمة للحلف من المتوقع أن تشهد خلافات.

وقبيل توجهه إلى بروكسل، وبخ ترامب مجددا حلفاء بلاده في التكتل العسكري لعدم إسهامهم بما يكفي لتمويل الحلف في الوقت الذي تحتفظ فيه تلك الدول بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وهذا أحدث انتقاد يوجهه ترامب لأعضاء الحلف بشأن القضايا التي تؤثر على العلاقات عبر الأطلسي.

وقال توسك، وهو رئيس وزراء بولندي سابق، عقب توقيع بيان بخصوص زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "عزيزتي أمريكا: قدري حلفاءك فليس لديك الكثير".

وبصفته رئيسا للمجلس الأوروبي، يرأس توسك زعماء الاتحاد الأوروبي في القمم.

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ونشر حلف الأطلسي يوم الثلاثاء تقديرات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي لأعضائه عام 2018 أوضحت أن من المتوقع أن تفي لاتفيا وليتوانيا بالحد المستهدف من الانفاق على الجيش والذي يبلغ اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المجلي . ومن بين 29 دولة في الحلف، لم تف سوى الولايات المتحدة وبريطانيا واستونيا واليونان وبولندا بذلك الهدف في 2017.

وذكر الحلف أن رومانيا أيضا بصدد الوفاء بذلك الهدف في 2018.

وحث عديد من الرؤساء الأمريكيين الحكومات الأوروبية على إنفاق المزيد على جيوشها. لكن ترامب كثف المطالب لدرجة أثارت قلق الحلفاء من أن يضر ذلك بمعنويات حلف شمال الأطلسي ويفيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتهمونه بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.

وقال توسك "عزيزي الرئيس ترامب: أمريكا ليس لديها ولن يكون لديها حليف أفضل من أوروبا.. اليوم ينفق الأوروبيون (مجتمعون) على الدفاع أكثر عدة مرات مما تنفقه روسيا وعلى نفس قدر ما تنفق الصين".

وأضاف أن الأموال ساعدت في تعزيز الأمن الأمريكي، إذ أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا والصين تهديدين.

وشدد الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج على أن جميع الحلفاء يزيدون إنفاقهم الدفاعي لأن الاقتصادات في أوروبا تنمو. كما قال إن واشنطن تعزز من أمنها ونفوذها العالمي من خلال الحلف.

وقال "حلف شمال الأطلسي هو مضاعف القوة للولايات المتحدة".

وذهب ترامب في تغريدة له يوم الثلاثاء إلى ما ذهب إليه في تغريدات له يوم الاثنين، إذ قال إن واشنطن تتحمل على نحو غير منصف جميع تكاليف الدفاع عن أوروبا تقريبا.

وقال ترامب "أستعد للمغادرة إلى أوروبا. أول اجتماع- (مع) حلف شمال الأطلسي. الولايات المتحدة تنفق أكثر مرات عديدة من أي دولة أخرى من أجل حماية تلك الدول. هذا ليس إنصافا بالنسبة لدافع الضرائب الأمريكي".

ويقول المسؤولون الأوروبيون إنه في الوقت الذي يشكل فيه الإنفاق الدفاعي الأمريكي 70 في المئة من ميزانيات الدفاع لدول التحالف مجتمعة، فإن 15 في المئة فقط من الإنفاق الأمريكي ينفق في أوروبا على شؤون دفاعية مرتبطة بحلف الأطلسي.

وقال ترامب في نفس التغريدة "إضافة إلى أننا نخسر 151 مليار دولار في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فإنهم يفرضون علينا رسوما (حواجز) كبيرة".

وتشير بيانات حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد يقارب 100 مليار دولار، بما في ذلك خدمات كالتمويل، التي لدى الولايات المتحدة فائض فيها. كما يقول مسؤولو الاتحاد إن معظم الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية منخفضة بالفعل إلى الصفر.