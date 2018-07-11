فرنسا سترحّل الإرهابي جمال بغال إلى الجزائر

في 16 تموز/ يوليو المقبل، سيخرج الإرهابي الجزائري، جمال بغال، "الأب الروحي" للشقيقين كواشي وأميدي كوليبالي، من السجن في فرنسا. والشقيقان كواشي، كما هو معلوم، هما منفّذا الهجوم على مكاتب الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" في كانون الثاني/ يناير 2015، فيما كان لكوليبالي علاقة بالهجوم أيضاً، كما أنه نفّذ هجوماً آخر على مركز تجاري يهودي في باريس، في التاسع من كانون الثاني/ يناير من العام نفسه.

وسعت الدولة الفرنسية إلى التوصّل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل بغال إلى الجزائر فور خروجه إلى السجن وذلك تفادياً لبقائه على الأراضي الفرنسية.