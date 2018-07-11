عاجل

عاجل

إيران

مسؤول إيراني بارز: المنتخب الفرنسي هو منتخب فرنسا ومستعمراتها السابقة

تقرأ الآن:

مسؤول إيراني بارز: المنتخب الفرنسي هو منتخب فرنسا ومستعمراتها السابقة

المنتخب الفرنسي
© Copyright :
Reuters
حجم النص Aa Aa

قال على مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إن منتخب فرنسا الوطني، الذي تأهل للدور النهائي لكأس العالم المقام في روسيا حالياً، يحتوي على لاعبين من أصول أجنبية، مطالباً الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع حدّ لهذه الحالة من "اللامساواة" والسماح بتشكيل منتخبات مكوّنة "من المواطنين الحقيقيين فقط".

ويضمّ منتخب الديوك الفرنسية لاعبين ولدا خارج فرنسا وهما قلب الدفاع ولاعب برشلونة، صاموئيل أُمتيتي، الذي ولد في الكاميرون وانتقل إلى فرنسا عندما كان يبلغ سنتين من العمر، وأيضاً الحارس البديل، ستيف مانداندا، الذي هاجر مع أسرته إلى فرنسا في عمر السنتيْن.

وكتب مطهري على صفحته على إنستاغرام إن استفادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم من لاعبين من دول أخرى، لمجرّد أنهم يحملون جنسية العلم الذي يلعبون تحت رايته يقلل (من قيمة اللعبة) ويخلق حالة من "اللامساواة" بين المنافسين الدوليين".

وأضاف نائب رئيس البرلمان أن منتخب الديوك الفرنسية الذي ينافس بلغ النهائي بعد فوزه على الشياطين الحمر، يضمّ لاعبين من عدّة بلاد أفريقية ووصفه قائلاً "إنه ليس منتخب فرنسا الحقيقي إنما منتخب فرنسا ومستعمراتها السابقة".

بی عدالتی در جام جهانی فوتبال در میان تیمهای شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال، تیمهایی را می‌بینیم که از بازیکنانی با ملیت دیگر استفاده می‌کنند به این بهانه که تابعیت آن کشور را دارند. این قضیه رقابت بین ملتها را مخدوش و ناعادلانه کرده است. مثلاً تیم فرانسه که در آن تعداد قابل توجهی از ملیت‌های آفریقایی در آن حضور دارند در واقع تیم ملی فرانسه نیست بلکه تیم فرانسه و مستعمرات آفریقایی سابق اوست. این مطلب را با شدت کمتری می‌توان درباره تیمهای آلمان و بلژیک نیز صادق دانست. این که چند غول آفریقایی را در داخل تیم ملی خود قرار می‌دهند نشانه ضعف فوتبال آن کشور است. ضمنا این مطلب نشان می‌دهد که اگر کشورهای آفریقایی امکانات کشورهای اروپایی را داشتند قطعا قهرمان جام جهانی می‌شدند. فیفا باید این نقص و بی‌عدالتی را برطرف کند به طوری که تیم ملی هر کشوری فقط از همان ملیت تشکیل شده باشد و حتی شامل بازیکنان دو رگه نیز نباشد. تیم هایی مثل تیم برزیل و آرژانتین واقعاً تیم ملی هستند.متاسفانه تیم ملی برزیل در اثر اشتباهات فردی یکی از بازیکنانش در حالی که استحقاق برد را داشت به تیم چندملیتی بلژیک باخت و طرفداران فراوان خود در سراسر جهان را غمگین و جام جهانی را از بازی زیبا محروم کرد. #علی_مطهری #مطهری #فوتبال #جام_جهانی #فیفا

Une publication partagée par على مطهرى (@alimotahari_ir) le

وأشار مطهري إلى أن الوضع نفسه ينطبق على منتخبي بلجيكا وألمانيا ولكن بدرجة أقل، مضيفاً أن "ضمّ هذه الدول لعدد من العمالقة الأفارقة يشير إلى ضعفها في كرة القدم".

أيضاً على موقع يورونيوز:
- رونالدو في يوفنتوس ل 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو
- تعرف على لاعبين من أصول عربية يلعبون في المربع الذهبي لمونديال روسيا

وكانت إيران قد خرجت من الدور الأول (دور المجموعات) في مونديال روسيا بعد أن جمعت أربع نقاط من فوزها على المغرب وتعادلها مع البرتغال وخسارتها أمام إسبانيا.