صاروخ إسرائيلي يعترض طائرة سورية بدون طيار

أشارت مصادر في الجيش الإسرائيلي إلى إسقاط إسرائيل لطائرة بدون طيار سورية كانت قد اخترقت مجالها الجوي. وتزامن الحادث مع توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد محادثات مع فلاديمير بوتين، أكبر حليف لدمشق بشأن تقدم القوات الحكومية السورية قرب حدود مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ باتريوت لاعتراض الطائرة مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بالدفاع الجوي، مضيفا أنّ هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في غضون شهرين. وحسب نفس المصادر، يبدو أنّ الطائرة، التي حلقت أيضا في أجواء الأردن وليست مسلحة مصممة للمراقبة، أسقطت قرب بحيرة طبريا عند سفوح مرتفعات الجولان في شمال إسرائيل.