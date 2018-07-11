ارتفع عدد ضحايا أسوأ كارثة ناجمة عن سيول الأمطار تواجهها اليابان منذ 36 عاماً إلى 176 قتيلاً وسط مخاوف وتحذيرات من احتمال وقوع سيول جديدة.
ارتفاع حصيلة ضحايا سيول اليابان إلى 176 قتيلاً
ارتفاع حصيلة ضحايا سيول اليابان إلى 176 قتيلاً
وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول وانهيارات أرضية بغرب البلاد الأسبوع الماضي، وجلبت معها الموت والدمار خاصة على الأحياء المبنية قبل عقود قرب منحدرات شديدة.
وقالت الحكومة اليابانية إن العشرات من المواطنين لا يزالون في عداد المفقودين في الوقت الذي قام فيه رئيس وزراء البلاد شينزو آبي لتفقد المناطق المنكوبة.
وتعرض آبي، الذي ألغى جولة خارجية للتعامل مع الكارثة، لانتقادات بعد نشر صورة على تويتر له مع وزير الدفاع في حفل مع المشرعين مع اشتداد الأمطار.
وتفقد آبي مقاطعة أوكاياما في طائرة هليكوبتر ثم زار مركز إجلاء مكتظا. وجثا رئيس الوزراء على ركبتيه ليتحدث مع المتضررين، وكثير منهم مسنون، وسأل عن صحتهم.
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وتعهدت الحكومة أمس الثلاثاء بتخصيص أربعة مليارات دولار مبدئيا من أجل مواجهة آثار الكارثة مع إمكانية وضع ميزانية خاصة لاحقا إذا لزم الأمر.
ووسط ارتفاع شديد في درجة الحرارة واصل رجال الإنقاذ البحث وسط أكوام من الأخشاب والطين السميك.
ولجأ المسؤولون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من تزايد خطر الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء.
وتشكل المياه المتجمعة خلف أكوام من الركام الذي يسد الأنهار مصدر خطر متزايد أيضا، مثلما حدث يوم الاثنين عندما بدأت مياه أحد الأنهار في الفيضان والتدفق على منطقة سكنية مما دفع السلطات لإصدار مزيد من أوامر الإخلاء.
وتحذر السلطات من إمكانية حدوث انهيارات أرضية جديدة على المنحدرات المشبعة بالمياه.