شاهد: الناقة ماريا تتوقع الفائز بين كرواتيا وإنجلترا في المونديال

بعد النمر السيبيري بارتيك، لم تتردد الناقة ماريا باختيار كرواتيا كفائزة في مواجهة نصف النهائي التي ستجمعها بإنجلترا، في ملعب لوجنيكي في موسكو الأربعاء. وتعيش ماريا في حديقة للحيوانات في عاصمة طاجيكستان، دوشمبِه، على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من موسكو وكانت قد توقّعت سابقاً فوز روسيا على السعودية في المباراة الافتتاحية للمونديال وأيضاً فوز فرنسا على الأوروغواي في الدور ربع النهائي. واختارت ماريا أكل الجزر من العلبة التي كتب عليها "كرواتيا".
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