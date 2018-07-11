حيوانات السرقاط تتوقع الفائز بمبارة أنجلترا وكرواتيا

توقعت مجموعة من قطط السرقاط في حديقة درايتون مانور في انجلترا فوز منتخب الأسود الثلاثة في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم في روسيا أمام منتخب كرواتيا يوم الأربعاء 11 تموز/يوليو.
وصدقت توقعات حيوانات السرقاط في مباريات سابقة. وإذا صدقت توقعها هذه المرة أيضا فان إنجلترا ستصعد لنهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.
وقامت حيوانات السرقاط بتحديد اختيارها، من خلال الدفع بكرة من اليرقات باتجاه مرمى مصغر علق عليه العلم الانجليزي، متجاهلين مرمى بالجوار علق عليه علم كرواتيا.
وفقا لهذه التوقعات سيكون على إنجلترا الانضمام إلى فرنسا في المباراة النهائية بعد نجاح الأخيرة بتحقيق فوز على بلجيكا بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء 10 تموز يوليو. والذي جاء متوافقا أيضاُ مع توقعات مسبقة لمجموعة قطط السرقاط.
وتشارك جموعة متنوعة من الحيوانات في توقع نتائج مباريات كأس العالم 2018 منها أخطبوط وخلد وقط وأنثى حيوان التابير.