شاهد: أطفال الكهف التايلانديين تحت إشراف الأطباء في المستشفى

نشرت السلطات التايلاندية،الأربعاء، شريط فيديو يظهر فيه الأطفال الاثني عشرَ، الذين كانوا محتجزين داخل كهف في شمال البلاد لأكثر من أسبوعين، والذين تمّ إنقاذهم على دفعات خلال الأيام الثلاثة الماضية، في أحد مستشفيات البلاد وهم في صحّة جيّدة.

ويظهر الفيديو لاعبي كرة القدم الناشئين ممددين على أسرّة في مستشفى في مدينة شيانغ ريه شمال البلاد، وكانوا يلبسون كمّامات، ويومئون برؤوسهم للكاميرا التي اكتفت بتصويرهم من بعيد.