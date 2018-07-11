شاهد: أطفال الكهف التايلانديين تحت إشراف الأطباء في المستشفى

نشرت السلطات التايلاندية،الأربعاء، شريط فيديو يظهر فيه الأطفال الاثني عشرَ، الذين كانوا محتجزين داخل كهف في شمال البلاد لأكثر من أسبوعين، والذين تمّ إنقاذهم على دفعات خلال الأيام الثلاثة الماضية، في أحد مستشفيات البلاد وهم في صحّة جيّدة.
ويظهر الفيديو لاعبي كرة القدم الناشئين ممددين على أسرّة في مستشفى في مدينة شيانغ ريه شمال البلاد، وكانوا يلبسون كمّامات، ويومئون برؤوسهم للكاميرا التي اكتفت بتصويرهم من بعيد.
ونشر المكتب المسؤول عن إدارة العلاقات العامة في الحكومة التايلاندية الفيديو صباح اليوم، بعيد ليلة على الانتهاء من عملية إنقاذ الفريق الذي تتراوح أعمار لاعبيه بين 11 سنة و16 سنة، إضافة إلى المدرب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة من العمر.
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وقامت السلطات التايلاندية بإجراء فحوصات للأطفال للتأكد من حالتهم الصحية. في السياق، قال أحد أعضاء الكوماندوس التابعين للبحرية التايلاندية والذي شارك في مهمة الإنقاذ "إنه تمّ إخراج بعض الأطفال من الكهف في نومهم، فيما كان آخرون في حالة من الترنح وكانوا يحرّكون أصابع أيديهم فقط".
وقالت مصادر تايلاندية أشرفت على عملية الإنقاذ إن "المنقذين أعطوا الأطفال مواداً مهدئة" من أجل مساعدهم على البقاء في حالة من الهدوء خلال عملية إخراجهم من الكهف.