العثور على أقدم توثيق مكتوب لملحمة الأوديسة

اكتشف علماء الآثار في اليونان ما يعتقد بأنه أقدم تسجيل معروف للأوديسة، القصيدة الملحمية التي ألفها هوميروس في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد.
وقالت وزارة الثقافة اليونانية يوم الثلاثاء إن فريقا من الباحثين اليونانيين والألمان عثر على المقتطف محفورا على لوحة طينية في أوليمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية في شبه جزيرة البيلوبونيز.
وتضم اللوحة 13 بيتا من الأوديسة، وتشير تقديرات أولية إلى أن تاريخ كتابتها يعود إلى الحقبة الرومانية، ربما قبل القرن الثالث الميلادي. وقالت وزارة الثقافة إن التاريخ لا يزال بحاجة إلى التأكيد.
وتنسب قصيدة الأوديسة المؤلفة من 12109 أبيات إلى الشاعر الإغريقي القديم هوميروس وتحكي قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا الذي تجول لمدة عشرة أعوام في محاولة للعودة إلى الوطن بعد سقوط طروادة.
ويرجع الباحثون تاريخ كتابة الأوديسة، وهي القصيدة الثانية الكبيرة المنسوبة لهوميروس بعد الإلياذة، إلى الفترة ما بين 675 و725 قبل الميلاد تقريبا. وتعد على نطاق واسع من بين أعظم الأعمال الأدبية في العالم كونها ثاني عمل أدبي أنتجته الحضارة الغربية.
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المصدر: رويترز