قالت وكالة رويترز يوم الأربعاء نقلاً عن مصدرين مطلعين إن الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بقيمة نحو أربعة مليارات دولار تدعمه وكالات ائتمان التصدير التمويل لشراء مقاتلات أوروبية من طراز تايفون.
قطر تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة
قطر تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة
وأبرمت قطر عقدا بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6.62 مليار دولار) مع شركة (بي.ايه.إي سيستمز) البريطانية الدفاعية في ديسمبر كانون الأول لشراء 24 مقاتلة تايفون.
وقال مسؤول قطري لرويترز "طائرات تايفون الجديدة ستطور الجهود الاستراتيجية القطرية لتحقيق الاستقرار. أسلوب الدفع وآلياته لم تحدد بعد".
وقالت (بي.ايه.إي) أكبر شركة للعتاد الدفاعي في أوروبا في ديسمبر كانون الأول إن العقد يخضع "لشروط تمويل واستلام خاصة بالشركة تتعلق بالدفعة الأولى من الثمن المقرر سدادها في موعد غايته منتصف عام 2018".
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ومثلت طائرات تايفون نحو ثلث مبيعات الشركة في عام 2016.
والشركة مشروع مشترك بين (بي.ايه.إي) وشركة إيرباص الفرنسية وشركة ليوناردو الإيطالية وتدعم ما يقدر بنحو 40 ألف وظيفة في بريطانيا.
وفي مارس آذار وافقت (بي.ايه.إي) كذلك على استكمال محادثات مع السعودية بشأن طلبية لشراء 48 طائرة تايفون بمليارات الدولارات.