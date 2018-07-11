شاهد: النمر السيبيري "بارتيك" يختار الفائز في المواجهة بين كرواتيا وإنجلترا

إذا ما كانت نبوءة النمر السيبيري، بارتيك، صحيحة، فإن كرواتيا ستخرج من مواجهتها ضدّ إنجلترا يوم غدٍ فائزة! فالنمر المتواجد في حديقة حيوانات كراسنويارسك السيبيرية، خرج من مخبئه، وتوجّه نحو علبتين معلقتين بالحبال، ثم اختار العلبة التي عليها علم كرواتيا، بعد تردد بسيط مع العلبة الإنجليزية. ويكون بارتيك النمر بذلك قد حجز مقعداً للمنتخب الكرواتي في نهائي المونديال على مرأى من زوّار حديقة الحيوانات...
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