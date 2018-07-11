أظهرت كاميرات المراقبة سقوط رجل على السكة الحديدية قبل دقائق قصيرة من وصول القطار في إحدى المحطات بمدينة سيدني الأسترالية.
شاهد: النجاة من الموت في آخر لحظة
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شاهد: النجاة من الموت في آخر لحظة
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
"إن السلطة التشريعية قد باءت خطاها بالفشل حين لم تحدد جوانب الفصل ما بين المساعدة لأسباب ربحية مادية خالصة وما بين ما يقوم به المهربون من أعمال تجارية،ومساعدة الأشخاص الغاضبين من الوضع و ممن يريدون تقديم أيادي العون للاجئين لأسباب إنسانية" المحامي باتريس سبينوزي المختص في قانون الجنايات
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
"إن السلطة التشريعية قد باءت خطاها بالفشل حين لم تحدد جوانب الفصل ما بين المساعدة لأسباب ربحية مادية خالصة وما بين ما يقوم به المهربون من أعمال تجارية،ومساعدة الأشخاص الغاضبين من الوضع و ممن يريدون تقديم أيادي العون للاجئين لأسباب إنسانية" المحامي باتريس سبينوزي المختص في قانون الجنايات
شاهد: النجاة من الموت في آخر لحظة
أظهرت كاميرات المراقبة سقوط رجل على السكة الحديدية قبل دقائق قصيرة من وصول القطار في إحدى المحطات بمدينة سيدني الأسترالية.
وتمكن رجل آخر كان يمرّ على الرصيف، الذي بدا خاليا من المسافرين من النزول إلى السكة الحديدية وإنقاذ الرجل الذي سقط، والذي بدت عليه علامات التعب، وبمجرّد انقاذه، وصل القطار، ليتيّن أنّ الرجل المحظوظ نجا في آخر لحظة من موت محقق.
اسم المنتج • Adel Dellal