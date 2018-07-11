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أستراليا

شاهد: النجاة من الموت في آخر لحظة

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شاهد: النجاة من الموت في آخر لحظة

شاهد: النجاة من الموت في آخر لحظة
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أظهرت كاميرات المراقبة سقوط رجل على السكة الحديدية قبل دقائق قصيرة من وصول القطار في إحدى المحطات بمدينة سيدني الأسترالية.

وتمكن رجل آخر كان يمرّ على الرصيف، الذي بدا خاليا من المسافرين من النزول إلى السكة الحديدية وإنقاذ الرجل الذي سقط، والذي بدت عليه علامات التعب، وبمجرّد انقاذه، وصل القطار، ليتيّن أنّ الرجل المحظوظ نجا في آخر لحظة من موت محقق.

اسم المنتج • Adel Dellal