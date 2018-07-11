هل اقتربت نهايتي؟ اختبار جديد للدم يحدد الوقت المتبقي من عمر الإنسان

طور علماءُ في مجال الطبّ اختباراً جديداً للدم، يمكنه تبيان كمية الوقت التي بقيت للمرء من حياته. ويعمل الاختبار الجديد على دراسة تسع علامات حيوية في الدماء، وهي، بحسب العلماء، قادرة على إعطاء صورة أكثر شمولية عن "العمر البيولوجي" لجسم الإنسان.

أيْ أن دراسة هذه العلامات التسع تعطي تفسيراً عن طبيعة عمل الجسم، عن نشاطه وحالته وعمره، ما يساعد في تكوين صورة عن الوقت المتبقي له حيّاً.