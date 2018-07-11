شاهد: أعمال شغب في باريس عقب تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي مونديال روسيا

تحولت الاحتفالات في العاصمة الفرنسية إلى أعمال عنف صباح الأربعاء 11 يوليو - تموز حين اشتبك مشجعو كرة القدم مع الشرطة على طول شارع الشانزليزيه بعد فوز فريق الفرنسي على البلجيكي وانتقاله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
ووقعت الاشتباكات بين المشجعين وشرطة مكافحة الشغب في باريس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أثناء احتفال بفوز المنتخب الفرنسي واحتشاد المئات في شوارع المدينة، وأظهرت الصور مشجعين وهم يرمون الزجاجات الفارغة على عناصر الشرطة التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع.
واستمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة وقع خلالها العديد من الجرحى، وتم اعتقال شخص واحد على الأقل.
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كدمات وجروح في نيس
أما في مدينة نيس فذكر مسؤول محلي إن 27 مشجعا لكرة القدم أصيبوا في تدافع وقع يوم الثلاثاء بعدما أشعل محتفلون ألعابا نارية قبل لحظات من إطلاق صفارة نهاية مباراة قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي فازت فيها بلادهم على بلجيكا.
وسلط الحادث الضوء على التوتر الذي لا يزال يخيم على المدينة الواقعة على ساحل الريفيرا بعد عامين من هجوم شنه متشدد إسلامي بشاحنة دهس خلاله حشدا كان يحتفل باليوم الوطني مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.
وقال جان غابرييل ديلاكروا المسؤول بمجلس المدينة "حدث تدافع بعد إشعال الألعاب النارية" مضيفا أن 27 شخصا أصيبوا، أن معظم الإصابات كانت جروحا وكدمات نجمت عن السقوط على الأرض.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مارة مذعورين يقفون حول طاولات ومقاعد مقلوبة وشظايا زجاج متناثرة على الأرض. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور.
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