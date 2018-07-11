مشروع قانون إسباني جديد لتجريم كلّ علاقة جنسية تتمّ من دون موافة الطرفين

قالت، كارمن كالفو، النائب الجديد لرئيس مجلس النواب الإسباني، إنّها تريد تغيير القانون الجنائي في بلادها ليتمّ تصنيف كلّ العلاقات الجنسية، التي لا يوافق عليها أحد الطرفين بشكل واضح (أي بقوله "نعم")، كاعتداءات جنسية.

وقدّمت كالفو، التي تشغل أيضاً منصب وزير المساواة، مقترحها يوم أمس الثلاثاء، وشددت على أنه من الضرورة بمكان أن يتمّ تفادي "ترك الحالات التي وقعت فيها اعتداءات جنسية للقضاة وتأويلاتهم".