"أطفال الكهف" فقدوا كيلوغرامين لكنهم في صحة جيدة

قال مسؤول صحي تايلاندي اليوم الأربعاء إن جميع الصبية الذين تم إنقاذهم بعدما علقوا في كهف غمرته المياه في شمال البلاد لمدة 17 يوماً في حالة صحية جيدة.

وقال تونغتشاي ليرتويليراتانابوتغ إن معظم الصبية فقدوا حوالي كيلوغرامين خلال الفترة التي قضوها محاصرين بالكهف بصحبة مدربهم لكرة القدم، إلا أن أحداً منهم لم تظهر عليه أية علامات للضغط أو الضرر النفسي.

احتفالات تايلاندية وعالمية

وعمت الاحتفالات تايلاند بعد سماع الأنباء عن إنقاذ آخر شخص من الكهف.

وفي نهاية ناجحة لمهمة محفوفة بالمخاطر حظيت باهتمام عالمي منذ أكثر من أسبوعين، نجح فريق إنقاذ في انتشال آخر أربعة من بين 12 فتى تايلانديا ومدربهم من كهف ملئ بالمتاهات ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وحوصر أعضاء فريق (وايلد بورز) لكرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم (23 عاما) أثناء استكشافهم مجمع كهوف في إقليم تشيانغ راي يوم 23 يونيو حزيران بعد تدريب حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.

وكان غواصان بريطانيان قد عثرا على الفتية ومدربهم جائعين وجالسين في الظلام على ضفة موحلة في غرفة مغمورة جزئيا على بعد عدة كيلومترات داخل الكهف الأسبوع الماضي.

وبعد التخطيط لعدة أيام لإخراجهم بدأت يوم الأحد عملية إنقاذهم.

وجرى إنقاذ ثمانية فتية، وخرجوا محمولين على محفات، خلال اليومين الماضيين إذ تم إنقاذ أربعة يوم الأحد وأربعة آخرين يوم الاثنين. ونجحت يوم الثلاثاء عملية إنقاذ الأربعة الباقين والمدرب.

وأشاد نارونغساك أوسوتاناكورن رئيس عملية الإنقاذ بفريق تايلاند في إشارة إلى فريق الإنقاذ. ووصف جهودهم في مؤتمر صحفي بالمهمة المستحيلة.

وتفاعلت عدد من اندية كرة القدم الشهيرة مع الحدث كنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ونادي إيه إس روما الإيطالي بإطلاق تغريدات التهنئة عبر حساباتهم الرسمية بموقع تويتر.