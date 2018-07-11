تايلاند تحول كهف "تام لوانغ" إلى متحف لعرض عملية إنقاذ الأطفال

قال رئيس عملية إنقاذ أخرجت 12 طفلا ومدربهم لكرة القدم من مجمع كهوف ظلّوا محاصرين فيه لمدة أسبوعين "إن مجمع الكهوف في تايلاند سيتحول إلى متحف لعرض عملية الإنقاذ".
وعثر غواصان بريطانيان على الأطفال ومدربهم في غرفة بمجمع كهوف "تام لوانغ" في إقليم "تشيانغ ريه" الشمالي بعد تسعة أيام من فقدانهم أثناء جولة في الكهوف.
وقال رئيس مهمة الإنقاذ، نارونغساك أوسوتاناكورن، في مؤتمر صحفي "هذه المنطقة ستتحول إلى متحف حيّ لعرض تطور عملية الإنقاذ التي أنجزناها".
وأضاف "ستوضع قاعدة بيانات تفاعلية... وستصبح منطقة جذب سياحي كبيرة في تايلاند".
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وقال مسؤولون تايلانديون إن مصير الأطفال وقوة إنقاذهم متعددة الجنسيات وضعت منطقة الكهوف على الخريطة، وإن خططاً وُضعت لتطويرها إلى منطقة سياحية.
لكن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، قال الثلاثاء، إنه "يتعين اتخاذ إجراءات وقائية إضافية داخل الكهف وخارجه للحفاظ على سلامة السياح".