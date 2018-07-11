حصيلة اليوم الأول لقمة "منظمة حلف شمال الأطلسي" في بروكسل

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنّ برلين تعتزم زيادة الإنفاق العسكري بمعدل يصل إلى ثماني بالمئة بحلول العام 2024.

وقال ماس للصحفيين على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في بروكسل "لسنا أسرى لا لروسيا ولا للولايات المتحدة"، مضيفاً "نحن إحدى الدول الضامنة للعالم الحر وسنبقى كذلك".

ردّ وزير الخارجية الألماني ، هايكو ماس، على وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، لبرلين بأنها "أسيرة" لروسيا قائلاً "لسنا أسرى" لروسيا أو أميركا.

وكان الرئيس الأميركي قد قال صباحاً خلال لقاء جمعه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنه "من غير الملائم إطلاقا أن تمول الولايات المتحدة الدفاع الأوروبي في مواجهة روسيا بينما تؤيد ألمانيا - وهي البلد الأوروبي الأكثر ثراء - صفقات غاز مع موسكو.

للمزيد على يورونيوز:

وكرر الرئيس الأميركي انتقاده لسياسة برلين بعد ظهر الأربعاء عبر تغريدة نشرها على حسابه على تويتر. وجاء في التغريدة "أن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات لقاء الغاز والطاقة".

وأضاف ترامب "الولايات المتحدة الأميركية تدفع (المال) لحماية أوروبا، وبعدئذ تخسر المليارات في التجارة. على أعضاء حلف الناتو أن يرفعوا نسبة الإنفاق إلى 2 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي الآن وليس بحلول 2025".

المستشارة الأميركية أنغيلا ميركل وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل Reuters

فرنسا تطمئن: الناتو "بخير"

قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة رويترز إن منظمة حلف شمال الأطلسي لا تواجه خطر التفكك. وأضاف المصدر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبّر عن "تمسّكه الشخصي" بأوروبا، وقدّم "رسائل إيجابية وبنّاءة" إلى حلف الناتو.

وأشار المصدر إلى أنّ هذه التصريحات تظهر أنه "ليس هناك من تباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا" مضيفاً أن الاجتماع بين ترامب، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غلب عليه "الطابع الودّي".

وكان الرئيس الفرنسي قد غرّد على حسابه على تويتر صباحاً قائلاً إن الهدف من قمة منظمة حلف شمال الأطلسي هو تمتين الوحدة اليورو-أطلسية وتكييف المنظمة مع التحديات الاستراتيجية".

إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل Reuters

الإنفاق: أميركا تطالب الأوروبيين بمزيد من المال

في وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلغاريا، رومين رادييف، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب أعضاء الحلف بزيادة الإنفاق العسكري إلى أربعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف راديف أنّ الرئيس ترامب أثار القضية عندما طالب سابقاً برفع الإنفاق إلى اثنين بالمئة، والآن حدد سقفاً جديداً للإنفاق يبلغ 4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.

للمزيد حول هذا الموضوع:

- بالأرقام والتفاصيل: حجم الإنفاق العسكري للدول الأعضاء في الناتو

وأكّد مسؤولون في البيت الأبيض على المطالب الأميركية الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

جنود تابعون لمنظمة حلف شمال الأطلسي في تدريبات عسكرية Reuters

قلق من الأنشطة الإيرانية والروسية والكورية الشمالية

عبر قادة حلف شمال الأطلسي عن قلقهم من "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط، زمن "الاختبارات الصاروخية المكثفة" التي تجريها طهران ومن مداها ودقتها.

وشدّد أعضاء الحلف أيضاً على مخاوفهم إزاء التهديدات التي تمثلها كلّ من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

أيضاً على موقعنا:

- ترامب يتحدث عن هدية "خاصة" للزعيم الكوري

ويرى زعماء الناتو أنّ ثمة ما يثير القلق في الأنشطة التي تقوم بها روسيا في الآونة الأخيرة، وأنها تؤثر على الاستقرار والأمن، معبّرين عن "تضامنهم" مع تقييمات بريطانيا التي تقول إن روسيا هي المسؤولة عن هجومٍ بغاز أعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.

يذكر أخيراً أنّ الحلف وافق على دعوة مقدونيا للبدء في محادثات الانضمام إليه.