أمريكا تصنف سرايا العشتار البحرينية المدعومة إيرانيا كجماعة ارهابية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 10 تموز / يوليو أنها صنفت سرايا العشتار، التي تصفها بأنها جماعة إرهابية في البحرين وتلقى دعما من إيران، كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقالت في بيان إن الجماعة تأسست عام 2013 بهدف الإطاحة بالحكومة البحرينية وقتلت ضباط شرطة في هجمات بالقنابل والأسلحة. وأضافت أن أعضاء الجماعة حصلوا على أسلحة ومتفجرات من إيران.
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وأفاد البيان بأن التصنيف يحرم الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.