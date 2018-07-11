شاهد: ثلاثة مصابين في اليوم الخامس من مهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران

انطلقت الثيران الغاضبة عبر شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية يوم الأربعاء خلال الجولة الخامسة من مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران، وهو مهرجان يستمر لمدة أسبوع في شمال إسبانيا حيث تطارد الثيران في الشوارع المشاركين الذين يرتدون أوشحة حمراء.
وانزلق العديد من الثيران على الطريق المرصوف بالحجارة أثناء مطاردة المئات من المتسابقين المتهورين الذين قادوا الحيوانات إلى حلبة مصارعة الثيران في جولة استمرت دقيقتين وخمسين ثانية، تم خلالها نقل ثلاثة عدائين إلى المستشفى المحلي بعد إصابتهم بجروح طفيفة بسبب سقوطهم على الأرض.