ترامب يتحدث عن هدية "خاصة" للزعيم الكوري

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن دونالد ترامب سيهدي الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون نسخة من أسطوانة "رجل الصاروخ" للمطرب البريطاني إلتون جون.
وكثيراً ما أشار ترامب إلى كيم في السابق باسم "رجل الصاروخ الصغير" نسبة إلى تباهي الأخير بقدرات بلاده على إطلاق الصواريخ النووية وتصريحات ترامب السابقة بأن صواريخه الأمريكية أكبر حجماً من تلك الكورية الشمالية.
وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء إنه يحتفظ بالهدية الخاصة لكيم جونغ أون دون الإفصاح عن ماهيتها.
وأضاف: "ستعرفون ماهي في الوقت المناسب"
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية نقلتها وكالة رويترز بأن ترامب أعطى نسخة من "رجل الصاروخ" لوزير خارجيته مايك بومبيو الذي كان في زيارة لبيونغ يانغ الأسبوع الماضي لإيصالها إلى الزعيم الكوري الشمالي إلا أن بومبيو لم يتسنى له لقاء كيم خلال الزيارة.
وقال ترامب: "لم يعطوا (الهدية) له... ولكن سيتم منحها له في وقت ما".
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