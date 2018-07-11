بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم الأربعاء بهجوم شرس على حلفائه وعلى رأسهم ألمانيا التي وصفها بالأسيرة لروسيا بسبب اعتماد برلين على صفقات الغاز التي عقدتها مع موسكو.
ترامب يستبق مشاركته باجتماعات الناتو بتصريحات نارية ضد حلفائه بالحلف
ترامب يستبق مشاركته باجتماعات الناتو بتصريحات نارية ضد حلفائه بالحلف
وقال ترامب لينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهما بحضور الصحفيين قبل قمة للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "من غير الملائم إطلاقا" أن تمول الولايات المتحدة الدفاع الأوروبي في مواجهة روسيا بينما تؤيد ألمانيا وهي البلد الأوروبي الأكثر ثراء صفقات غاز مع موسكو.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال القمة في وقت لاحق من اليوم ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم الاثنين.
رد ألماني
وردت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لييين على انتقادات ترامب بالقول إن ألمانيا ليست أسيرة لروسيا، مضيفة أن برلين لديها الكثير من المواقف ضد موسكو ولكنها في الوقت نفسه تبقي على الاتصالات مع حلفائها وأعدائها على حد سواء.
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشعل الحرب التجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية جديدة
تركيا تعتقل الداعية الإسلامي المثير للجدل عدنان أوكطار و235 من أتباعه
السلطات السعودية توقف مسؤولاً في وزارة الدفاع بتهمة الرشوة
الإنفاق العسكري
وقال ترامب للصحفيين قبل القمة إن مساعيه دفعت الشركاء الآخرين إلى زيادة مساهماتهم في الحلف الدفاعي الغربي لكنها لا تزال غير كافية لتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب "قدمت الدول الأخرى حوالي 40 مليار دولار خلال العام الماضي لمساعدة حلف شمال الأطلسي لكن هذا ليس كافيا بعد".
وتابع "تنفق الولايات المتحدة الكثير والدول الأخرى لا تنفق ما يكفي خاصة بعضها.
"هذا الوضع مستمر منذ عقود وليس متكافئا ولا عادلا بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة وسنجعله عادلا. أريد أن أثني على الأمين العام فهو يعمل بجد شديد لحل هذه المشكلة".