قال السفير الأمريكي في لندن يوم الأربعاء إنه ليس متأكدا أن كان الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون خلال زيارته المرتقبة لبريطانيا.
ترامب: لست متاكدا من لقائي مع جونسون والبريطانيون هم من يقرروا بقاء ماي في منصبها
ترامب: لست متاكدا من لقائي مع جونسون والبريطانيون هم من يقرروا بقاء ماي في منصبها
كان ترامب قد قال يوم الثلاثاء إن زيارته تأتي في فترة من "الاضطرابات" في بريطانيا لكنه أضاف أنه قد يتحدث خلال زيارته التي تبدأ يوم الخميس إلى جونسون الذي استقال من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطوة فاقمت أزمة داخل الحكومة.
وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيقابل جونسون قال السفير الأمريكي وودي جونسون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هل سيفسح (ترامب) مجالا لهذا؟ لست متأكدا. إنه غير مدرج على جدول الأعمال لكن الرئيس يضع جدول أعماله بنفسه".
وأضاف "سنجعل كل شيء ممكنا. إذا أراد الرئيس فعل شيء فسيجعل هذا ممكنا. وكما تعلمون بوريس جونسون صديق للرئيس وكان صديقا له خلال انتخابات الرئاسة لذا أعتقد أن علاقته به دافئة ووطيدة".
وأقر ترامب بوجود اضطرابات سياسية في بريطانيا على خلفية الازمة الاخيرة، مشيرا إلى أن الشعب البريطاني هو من يقرر بقاء رئيس الوزراء تيريزا ماي في منصبها من عدمه.
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