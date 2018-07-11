الولايات المتحدة تشعل الحرب التجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية جديدة

أعلن مسؤولون أمريكيون مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة بصدد فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار فيما ينبأ باشتعال الحرب التجارية بين البلدين.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على الواردات الصينية الإضافية.
وستكون هذه الخطوة الأحدث في نزاع تجاري متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ربما تفرض في نهاية المطاف رسوما على سلع صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الواردات الأمريكية من الصين في العام الماضي.
وقال مسؤولون في الإدارة إنه سيتاح للجمهور شهران للتعليق على الرسوم المقترحة قبل أن تصبح القائمة نهائية.
أمر "غير مقبول"
من جهته اعتبر وزير التجارة الصيني لي شينغانغ الرسوم الجديدة أمرا غير مقبول، مضيفاً أن بلاده سوف تقوم بالرد على تلك الخطوة الأمريكية بالشكل المناسب.
وقال بيان أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء إن الرسوم الأمريكية الجديدة من شأنها أن تضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها بالإضافة للإضرار بمصالح الصين وبقية دول العالم.
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