سائحة أمريكية تحاول ركوب طائرة حاملةً في أمتعتها قنبلة يدوية

حاولت سائحة أمريكية الصعود على متن طائرتها في مطار فيينا وهي تحمل قنبلة يدوية في حقيبتها. وقام عناصر أمن المطار بإخطار الشرطة والسلطات على الفور بعد اكتشاف محتويات حقيبتها وتم إغلاق قسم المغادرين وقسم الأمتعة في المطار لحين وصول متخصصي المتفجرات والقيام بالإجراءات الأمنية المناسبة.
وكانت السائحة التي تبلغ من العمر 24 عاما قد احتفظت قنبلة يدوية تعود إلى الحرب العالمية الثانية طولها يصل لـ 40 سنتمترا وجدتها أثناء جولة سير كانت تقوم بها في منطقة ستيريا جنوب شرق النمسا. ووضعت السائحة الأمريكية القذيفة في حقيبتها كتذكار بعد أن قامت بغسلها بالمياه في غرفتها بالفندق الذي كانت تقيم فيه.
وتمت مصادرة القنبلة وتغريم المرأة مبلغا ماليا وصل لعدة آلاف يورو دفعته على الفور قبيل السماح لها بمغادرة النمسا عائدة إلى بلادها. وهي ليست المحاولة الأولى لتهريب قنابل تعود للحرب العالمية الثانية عبر المطارات، فقد سبق وأن قامت السلطات الألمانية في عام 2016 بتوقيف سائح أمريكي حاول تهريب قنبلتين على متن الطائرة بهدف استعمالهما كأثقال لتثبيت الأوراق.