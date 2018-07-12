محكمة إسرائيلية تؤجل قرار هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية

أجلت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس إجراءات الهدم المزمع لقرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة والذي أثار غضبا فلسطينيا وقلقا دوليا.

وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي أمرا في اللحظات الأخيرة بوقف هدم قرية الخان الأحمر بعد التماس قدمه سكانها الذين قالوا إن السلطات الإسرائيلية تجاهلت مطالبهم بالحصول على تراخيص بناء.

ورفضت السلطات الإسرائيلية في ردها في وقت سابق هذا الأسبوع تلك الدفوع ووصفتها بأنها زائفة ومجرد محاولة لتأجيل الهدم. كما أشارت إلى أن المحكمة كانت قد وافقت في السابق على الهدم.

وفي قرارها يوم الخميس قالت المحكمة إنه سيتم استدعاء الطرفين إلى جلسة بحلول 15 أغسطس آب. وسوف تحدد المحكمة الموعد عندما تشكل هيئة قضائية أوسع. ولحين حدوث يتم فعليا تعليق الهدم.

وقالت الدولة إنها تود اتخاذ قرار في القضية في أسرع وقت ممكن. وقال محامو القرية إنهم مستعدون للجلسة.

ويقيم نحو 180 بدويا في القرية المبنية بالصفيح والخشب ويعملون في رعي الأغنام. وتقع القرية خارج القدس بين مستوطنتين إسرائيليتين.

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وتقول إسرائيل إنها تخطط لنقل السكان إلى منطقة تبعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية.

والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات، ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة.

ويعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك.