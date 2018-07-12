علنت مغنية الراب كاردي بي الأربعاء على إنستغرام أنها رزقت بمولودة من زوجها مغني الراب أوفست.
مغنية الراب كاردي بي تعلن أنها رزقت بمولودة من زوجها وأوفست
مغنية الراب كاردي بي تعلن أنها رزقت بمولودة من زوجها وأوفست
وقالت كاردي بي في منشور على التطبيق مصحوبا بصورة عارية لها وهي حامل ومحاطة بالزهور إنها وزوجها سميا الطفلة كلتشر كياري سيفوس. ويشير اسم المولودة فيما يبدو إلى ألبومي كلتشر وكلتشر2 لفريق ميجوس لموسيقى الراب الذي ينتمي إليه أوفست. واسمه الحقيقي كياري سيفوس.
وجاءت الولادة بعد أسابيع فقط من تأكيد كاردي بي (25 عاما) في بيان أنها وأوفست (26 عاما) تزوجا سرا في سبتمبر/ أيلول.
والاسم الحقيقي لكاردي بي، صاحبة أغنية (بي كيرفل) الشهيرة، هو بلاكاليس ألمانزار. وأعلنت أنها حامل خلال ظهور لها في برنامج (ساترداي نايت لايف) في أبريل نيسان.
وكلتشر رابع طفل لأوفست الذي لديه ثلاثة أطفال آخرين من علاقات سابقة.
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