شاهد: تفجير جسر تشيراخارا المعلق في كولومبيا

فجرت السلطات الكولومبية الجزء المتبقي من جسر تشيراخارا المعلق الذي تعرض نصفه لانهيار كارثي في وقت سابق هذا العام.
وتمت عملية التفجير تحت إشراف أحد عشر خبيرا وباستخدام 200 كيلوغرام من المتفجرات و3000 متر من أسلاك التفجير. وستقوم السلطات في كولومبيا بإعلان خطط عن إعادة بناء الجسر في وقت لاحق.
وكان من المقرر أن يكون الجسر، الواقع في منطقة تشيراخارا عند حدود إقليمي كونديناماركا وميتا، جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوغوتا بمدينة فيلافيسنسيو. ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور. ولكنه انهار في 15 يناير- كانون الثاني بسبب أخطاء في التصميم وأودى بحياة عشرة عمال وإصابة خمسة.
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