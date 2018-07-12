عقد وزراء حكومة كرواتيا جلسة وهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني ذات اللونين الأحمر والأبيض اليوم الخميس احتفالا بفوز المنتخب على إنجلترا في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
شاهد: كيف احتفلت الحكومة الكرواتية بصعود منتخبها لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه
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شاهد: كيف احتفلت الحكومة الكرواتية بصعود منتخبها لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه
وفازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 في موسكو أمس الأربعاء لتصل إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخها. وستواجه فرنسا يوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة "ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي. هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير".
وحضر بلينكوفيتش مباراة أمس.
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