انتشر فيديو لرجال إطفاء كروات خلال مشاهدتهم لمباراة منتخبهم ضد روسيا بالدور الربع النهائي لكأس العالم في أحد أقسام إطفاء الحريق بالعاصمة الكرواتية زغرب.
شاهد: رجال إطفاء كروات يتركون مباراة منتخبهم تلبية لنداء الواجب
شاهد: رجال إطفاء كروات يتركون مباراة منتخبهم تلبية لنداء الواجب
ويمكن سماع صوت صفارات الإنذار التي انطلقت خلال شوط المباراة الإضافي الأول فهرع الرجال استجابة له قبل ثواني من تسجيل منتخب بلادهم للهدف الثاني.
واستطاع ثلاثة رجال لم يخرجوا مع قوة الإطفاء من الاحتفال بالهدف بالرقص سويا أمام شاشة التلفزيون.
وانتهى اللقاء الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بفوز كرواتيا على روسيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وصعدت كرواتيا للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على المنتخب الإنكليزي في نصف نهائي البطولة لتواجه المنتخب الفرنسي يوم الأحد المقبل.
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