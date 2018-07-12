شاهد: رئيسة وزراء كرواتيا توجه رسالة جديدة بعد صعود منتخبها لنهائيات مونديال روسيا

قالت رئيسة وزراء كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش للصحفيين يوم الخميس 12 يوليو - تموز إنها واثقة من فوز المنتخب الكرواتي بمباراة كأس العالم أمام فرنسا يوم الأحد المقبل.
وقالت كيتاروفيتش أثناء وصولها اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل إنها لم تستطيع مشاهدة مباراة كرواتيا والمنتخب الإنجليزي يوم الأربعاء بسبب مأدبة العشاء مع قادة الحلف، لكنها أضافت أنها تابعت المباراة وأنها ستكون في روسيا، مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في الوقت الذي سيلتقي فيه منتخبا بلديهما في المباراة النهائية لكأس العالم 2018.
وفي رسالة بعنوان "العبوا من أجلها (كرواتيا)" نشرتها رئيسة الوزراء على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت إنها ستكون في كل لحظة بقلبها وقلوب الجميع مع الشعب الكرواتي لتشجيع منتخب بلادها للفوز في نهائي كأس العالم.