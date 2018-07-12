قال محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية ايسترن كومباني (الشرقية للدخان)، أكبر مصنّع للسجائر في مصر، إن الشركة سترفع أسعار السجائر بما بين 10 و15 بالمئة أو ما يعادل 1.5 جنيه إلى ثلاثة جنيهات (حوالي ربع دولار) بدءا من اليوم الخميس.
الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر في مصر
الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر في مصر
وتعاني السوق المصرية من زيادة مستمرة في الأسعار، وتعتمد على الاستيراد منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في نهاية عام 2016 في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وفي مقابلة بثها التلفزيون مساء أمس الأربعاء، قال هارون إن رفع الأسعار يهدف إلى تغطية ضريبة جديدة فرضتها الحكومة لجمع أموال من أجل خدمات الرعاية الصحية.
وتحوز الشركة الشرقية للدخان حصة تقارب 70 بالمئة من سوق السجائر المصرية، والتي قدرها هارون بنحو 83 مليار سيجارة سنويا.
وزاد التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.4 بالمئة في يونيو حزيران وسط تخفيضات جديدة في دعم الوقود والكهرباء.
للمزيد على يورونيوز:
تقرير فرنسي: حريق في قمرة القيادة وراء تحطم طائرة مصر للطيران عام 2016
المصدر: رويترز