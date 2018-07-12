قال وزير الطيران المدني المصري إن الانفجار الذي وقع في محيط مطار القاهرة الدولي في مصر قد وقع في مصنعي صناديق التخزين الخارجية.
سماع دوي انفجار بالقرب من مطار القاهرة في مصر
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سماع دوي انفجار بالقرب من مطار القاهرة في مصر
وأشار الوزير إلى أن حركة الطيران في مطار القاهرة لم تتأثر بعد الانفجار. وأعلن من جهته فريق الدفاع المدني إلى أن الحريق الذي اندلع في خزانات الوقود تحت السيطرة.
وكانت مصادر أمنية وشهود عيان قد أعلنوا سماعهم دوي انفجار في محيط مطار القاهرة الدولي في مصر. وأكدت السلطات الأمنية أن الانفجار وقع فيما يبدو في خزان وقود قرب المطار. وقررت سلطات المطار توقيف كل الرحلات من وإلى مطار القاهرة ريثما يتم التأكد من طبيعة هذا الحادث.