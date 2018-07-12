محكمة ألمانية تقضي بالسماح لأولياء الأبناء المتوفين دخول حسابهم على فيسبوك

قضت أعلى محكمة في ألمانيا بأنه يحق لوالدي فتاة ميتة الدخول إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بموجب قانون الميراث..

وأكدت محكمة العدل الفيدرالية على أنه يجب التعامل مع البيانات عبر الإنترنيت مثل التعامل مع اليوميات والرسائل الخاصة، حيث يجب تسليمها للورثة.

وجاء هذا القرار بعد الدعوة التي تقدم بها والدي فتاة تبلغ من العمر 15 دهسها قطار في 2012، حيث حاولا الدخول إلى حسابها على فيسبوك لمعرفة فيما إذا كان موتها بسبب الدهس أم هي محاولة انتحار.