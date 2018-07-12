قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس بالموافقة على طلب تسليم زعيم كتالونيا السابق كارلس بودجمون بتهمة إساءة استغلال المال العام لكنها رفضت طلبا بتسليمه لإسبانيا بسبب التمرد.
ألمانيا تسمح بتسليم زعيم كتالونيا السابق بتهمة إساءة استغلال المال العام
ألمانيا تسمح بتسليم زعيم كتالونيا السابق بتهمة إساءة استغلال المال العام
وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا في شلسفيغ هولشتاين "قررت المحكمة هذا الصباح السماح بالتسليم بتهمة إساءة استخدام المال العام".
وردا على قرار المحكمة قال المدعون إنهم سيتخذون قرارا قريبا بشأن تسليم بودجمون الذي اعتقل في مارس - آذار لدى دخوله ألمانيا.
وكانت محكمة ألمانية رفضت طلبا لتسليم بودجمون إلى إسبانيا لمواجهة تهم بالتمرد، بسبب دوره في حملة استقلال اقليم كتالونيا. وقالت المحكمة وقتئذ إن تهمة التمرد التي يواجهها بودجمون في إسبانيا ليست تهمة جنائية في ألمانيا، كما أن عنصر العنف الذي يمكن أن يبرر تهمة الخيانة العظمى ضده غير متوفر أيضا.
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المصدر: رويترز