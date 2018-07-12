خير جليس، ولكنه قاتل

نقل موقع مانداتوري عن اكتشاف قام به فريق من الباحثين في جامعة جنوب الدنمارك أثناء فحصهم لمجموعة نادرة من الكتب يعود تاريخها إلى القرنين 16 و17، تحتوي على مخطوطات يدوية قروسطية مطلية بكميات من مادة الزرنيخ السامة.
الاكتشاف تم عندما أجرى الباحثون تجارب مخبرية على تلك الكتب بسبب تعذر قراءة بعض من نصوصها التي اختفت وراء طلاء أخضر اللون. فقاموا بتعريض الكتب لأشعة سينية فلورية تستخدم لتحديد العناصر الكيميائية بهدف الوصول لمكونات طبقة الحبر كالحديد والكالسيوم، وتبين لهم أن طبقة الطلاء الأخضر كانت مشبعة بمادة الزرنيخ.