الجيش السوري يسيطر على "مهد الانتفاضة" درعا بعد سبع سنوات من الحرب

ذكر التلفزيون السوري أن القوات الحكومية دخلت جنوب مدينة درعا، الخاضعة للمعارضة، ورفعت العلم الوطني في مهد الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد والتي تحولت إلى حرب أهلية مستمرة منذ سبع سنوات.

وقال التلفزيون الحكومي إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام "الانتفاضة" الأولى في 2011.