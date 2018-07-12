لم تقتصر الحماسة وحمى تشجيع كرة القدم على المدرجات الروسية حيث تجري بطولة كأس العالم 2018 حالياً، ولا على المقاهي وأماكن الترفيه حول العالم، بل امتدت لتشمل عشاء رسمياً لقادة العالم في بروكسل أثناء عقد قمة الناتو هناك.
شاهد: زعماء الناتو يشاهدون مبارة أنكلترا وكرواتيا على الهاتف المحمول
شاهد: زعماء الناتو يشاهدون مبارة أنكلترا وكرواتيا على الهاتف المحمول
فلم يستطع بعض من قادة العالم مقاومة الانجرار لمتابعة نهاية المباراة الحماسية في نصف النهائي بين انكلترا وكرواتيا، عندما تقدمت كرواتيا على منافستها في الوقت الإضافي وتحديداً في الدقيقة 109.
وتجمع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الذي بدأ بتشغيل البث الحي على هاتفه المحمول. وانضم كل من ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما ليشهدوا كرواتيا وهي تصنع التاريخ بالتأهل لنهائي كأس العالم. وبعد صافرة النهاية، حاول أردوغان وميركل وراما تعزية ماي على خسارة بلادها.
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وبدأت المباراة بتقدم انكلترا وتسجيلها هدفاً في الدقائق الأولى لانطلاق المباراة، قبل أن تعادل كرواتيا النتيجة في الدقيقة الثامنة والستين ثم تتفوق بتسجيل هدف ثان في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.
وسيتواجه المنتخبان الكرواتي والفرنسي للمنافسة على انتزاع بطولة العالم في النهائي الذي سيقام في ملعب لوزنيكي في موسكو في الخامس عشر من تمزو/يوليو.