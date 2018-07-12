رفعت الشرطة الطوق الأمني الذي فرضته في مدينة سالزبري في انجلترا بعد مخاوف دامت لفترة قصيرة من تعرض شخص آخر للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي استخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.
الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا لفترة وجيزة بمحيط مطعم في سالزبري
الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا لفترة وجيزة بمحيط مطعم في سالزبري
وقالت شرطة سالزبري على صفحتها على فيسبوك "تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى الموقع الساعة 6:20 هذا المساء بعد مخاوف ثارت بشأن سلامة رجل في الثلاثينات من عمره".
وأضافت الشرطة "يمكننا الآن أن نؤكد عدم وجود ما يستدعي القلق لا على صحته ولا بالنسبة للعامة".
وكانت الشرطة البريطانية قد قالت في وقت سابق إنها استجابت لبلاغ عن واقعة خارج مطعم في سالزبري تناول فيه الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته الطعام قبل تعرضهما للتسمم.
وأضافت شرطة ويلتشاير "نتعامل حاليا مع واقعة في شارع كاسل في سالزبري تتعلق برجل في الثلاثينات من عمره".
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وأكدت الشرطة "بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في سالزبري وأمزبري نتخذ إجراءات احترازية صارمة لضمان السلامة العامة".
إلا أنها عادت وأعلنت رفعها لهذه الإجراءات وأعلنت أنه لا قلق على صحة الرجل.
وقالت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي إن شخصين من بلدة قريبة من سالزبري تسمما بغاز نوفيتشوك وهو نفس غاز الأعصاب الذي تسمم به سكريبال وابنته.