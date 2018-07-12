تدخل مهمة البحث عن ثعبان بايثون هندي يعتقد أن طوله يصل إلى ستة أمتار ويبلغ وزنه 50 كيلوغراماً يومها الخامس في العاصمة البولندية وارسو.
ثعبان بايثون ضخم يثير الرعب في وارسو
ثعبان بايثون ضخم يثير الرعب في وارسو
وأعلن متخصصون عن اكتشافهم لأجزاء كبيرة من جلد الثعبان سقطت عن جسده بالإضافة لآثار تحركاته مما دفع مسؤولي إنقاذ الحيوان البولنديين للاعتقاد بأن الثعبان الذي وصف بالخطير يقبع بأحد المستنقعات بوارسو.
وقال ديفيد فابيانسكي، أحد مسؤولي المنظمة: "لابد وأن الثعبان يشعر بالجوع بعد تساقط جلده والأكيد أنه سيحاول صيد (فريسة) ولكنه يحتاج للإحماء أولاً قبل الصيد ولهذا قد يقبع باتجاه الشمس".
ويقول ريشارد توبولا من حديقة حيوان وارسو ليورونيوز إنه من المرجح أن الثعبان كان جزءاً من المجموعة الشخصية لأحد الأفراد.
ويضيف: "لا نعلم إذا ما هرب الثعبان من مالكة أم إن حجمه اصبح ضخما بحيث بات صعبا على مالكه الاحتفاظ به فتخلص منه . نعمل مع مؤسسات حكومية ومنظمات معنية بحماية الحيوانات وتجار حيوانات لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عنه".
وحذر المسؤولون البولنديون السكان المقيمين بالقرب من نهر فيستولا من السير دون حذر في المنطقة.
ولم يصل الباحثون حتى الآن إلى خيط لتحديد موقع الثعبان بشكل دقيق، بحسب تصريح توبولا.
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