السعودية تعتقل الداعية سفر الحوالي

قال نشطاء الخميس إن السعودية اعتقلت الداعية البارز سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، موسعة بذلك ما يبدو أنها حملة على رجال الدين والمفكرين ودعاة حقوق الإنسان. وقالت جماعة القسط الحقوقية ومقرها لندن إن الاعتقالات جرت بعد أن نشر الحوالي كتابا ينتقد الأسرة السعودية المالكة. وأبلغ يحيى عسيري الذي يعمل لدى قسط رويترز بأن الاعتقالات وقعت يوم الأربعاء.
وأوردت جماعة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان نبأ القبض على الحوالي، مستشهدة بمصادر مقربة منه.
ولم ترد السلطات بعد على طلبات للتعليق. وتقول الرياض إنها ليس لديها سجناء سياسيون، لكن مسؤولين بارزين يقولون إن مراقبة النشطاء ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ونال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إشادة لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرت دليلا على نهج تقدمي جديد، لكن هناك قلقا بشأن اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة وحملة تطهير سرية لمكافحة الفساد نفذتها السلطات العام الماضي.
ويقول منتقدون إن ولي العهد لا يفعل ما يكفي لتحرير السياسة في بلد يحظى فيه الملك بسلطة مطلقة وإنه استهدف المعارضين.
وبرز الحوالي قبل نحو 25 عاما كزعيم لحركة الصحوة، التي سعت لجلب الديمقراطية إلى السعودية وانتقدت الأسرة الحاكمة بسبب الفساد والتحرر الاجتماعي والعمل مع الغرب.
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وزجت به السلطات في السجن في إطار حملة على الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي لكنها أطلقت سراحه بعدما خفف من انتقاداته. وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساند الحوالي "الجهاد" ضد الولايات المتحدة لكنه ندد أيضا بهجمات الإسلاميين المتشددين على الغربيين في السعودية.
وضعفت حركة الصحوة جراء مزيج من القمع والاستقطاب، لكنها لا تزال نشطة.
وتعتبر أسرة آل سعود دائما الجماعات الإسلامية أكبر تهديد داخلي لحكمها في بلد لا يمكن الاستخفاف فيه بالمشاعر الدينية وقُتل فيه المئات خلال حملة لتنظيم القاعدة قبل عشر سنوات.