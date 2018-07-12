السعودية تعتقل الداعية سفر الحوالي

قال نشطاء الخميس إن السعودية اعتقلت الداعية البارز سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، موسعة بذلك ما يبدو أنها حملة على رجال الدين والمفكرين ودعاة حقوق الإنسان. وقالت جماعة القسط الحقوقية ومقرها لندن إن الاعتقالات جرت بعد أن نشر الحوالي كتابا ينتقد الأسرة السعودية المالكة. وأبلغ يحيى عسيري الذي يعمل لدى قسط رويترز بأن الاعتقالات وقعت يوم الأربعاء.

وأوردت جماعة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان نبأ القبض على الحوالي، مستشهدة بمصادر مقربة منه.