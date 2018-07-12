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كندا

تأهب أمني في تورونتو بسبب معلومات "غير مؤكدة"

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تأهب أمني في تورونتو بسبب معلومات "غير مؤكدة"

أفراد من الشرطة الكندية في تورونتو يوم الخميس
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كريس هيلجرين - رويترز
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قالت الشرطة إنها عززت وجودها في تورونتو يوم الخميس بسبب "خطر محتمل على السلامة" لم تحدده في أكبر مدينة كندية.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك نشر فرق للاستجابة الطارئة، واضحا في المواقع السياحية مثل برج سي.إن وحوض قريب للأحياء المائية في وسط تورونتو.

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وقالت شرطة المدينة إن زيادة الوجود الأمني جاء بسبب "معلومة غير مؤكدة" تتعلق بمنطقة تورونتو الكبرى.

وفي أبريل نيسان، دهس رجل بسيارة فان المارة على رصيف للمشاة في تورونتو فقتل عشرة أشخاص في أكبر حادث قتل جماعي تشهده كندا منذ عقود. وسيجري تعزيز الأمن أيضا في ضواحي تورونتو.