قالت الشرطة إنها عززت وجودها في تورونتو يوم الخميس بسبب "خطر محتمل على السلامة" لم تحدده في أكبر مدينة كندية.
تأهب أمني في تورونتو بسبب معلومات "غير مؤكدة"
تقرأ الآن:
تأهب أمني في تورونتو بسبب معلومات "غير مؤكدة"
© Copyright :كريس هيلجرين - رويترز
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك نشر فرق للاستجابة الطارئة، واضحا في المواقع السياحية مثل برج سي.إن وحوض قريب للأحياء المائية في وسط تورونتو.
للمزيد على يورونيوز:
فرض غرامة 100 دولار على جاستن ترودو بسبب نظارات شمسية
كندا تُشرّع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية
وقالت شرطة المدينة إن زيادة الوجود الأمني جاء بسبب "معلومة غير مؤكدة" تتعلق بمنطقة تورونتو الكبرى.
وفي أبريل نيسان، دهس رجل بسيارة فان المارة على رصيف للمشاة في تورونتو فقتل عشرة أشخاص في أكبر حادث قتل جماعي تشهده كندا منذ عقود. وسيجري تعزيز الأمن أيضا في ضواحي تورونتو.