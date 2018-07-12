أحذية مصنوعة من مضغ العلكة؟ هل ستجرؤ على ارتدائها أو على الأقل ترغب بتجربتها؟
أحذية رياضية جديدة مصنوعة من العلكة !
أحذية رياضية جديدة مصنوعة من العلكة !
تقوم شركة Gumdrop بتصنيع أحذية رياضية جديدة من اللبان تفوح منها رائحة العلكة عند أول ارتداء.
المادة الأساسية المستخدمة لتصنيع هذ الأحذية هي العلكة التي يتم جمعها من الشارع وتنظيفها وإعدادها للاستخدام. في حين أن الخصائص المطاطية الصناعية داخل العلكة تساعد في تكوين المطاط الجديد للأحذية.
وتحتاج الشركة إلى نحو كيلوغرام من العلكة لتصنيع أربعة أزواج من نعال الأحذية الرياضية.
المادة نفسها، Gum-Tec، يدخل في تركيبها 20 في المائة من العلكة بشكل عام. وتوفر شوارع أمستردام العلكة المستخدمة في التصنيع، وتتخذ الشركة إضافة إلى المتعاونين معها من مصممين ومسوقين من العاصمة الهولندية مقراً.
للمزيد على يورونيوز:
البلاستيك الحيوي: حاويات أزهار مصنوعة من البازلاء
سامسونغ تستعيد المعادن النادرة من هواتف غالاكسي نوت7
ويقال إن أكثر من مليون ونصف المليون كيلوغرام من العلكة يُرمى في شوارع أمستردام سنويا. لذا يبدو أن هناك الكثير من منها لتحويل هذا الحذاء إلى موضة رائجة!.
"حذاء مصنوع بالكامل من العلكة المعاد تدويرها بواسطة شركة Gumdrop"
وهذه الأحذية ليست المنتج الوحيد من نوعه لهذه الشركة التي تعنى بإعادة تدوير العلكة وإنما لها تجارب بتصنيع أنواع أخرى من الأحذية والنعال.