قال محامي الممثلة الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز يوم الخميس إنه تم القبض على موكلته أثناء عملها بأحد نوادي التعري بولاية أوهايو يوم الأربعاء.
القبض على ممثلة إباحية زعمت إقامة علاقة مع ترامب بسبب "لمسها بطريقة غير جنسية"
القبض على ممثلة إباحية زعمت إقامة علاقة مع ترامب بسبب "لمسها بطريقة غير جنسية"
واشتهرت دانييلز بزعمها إقامة علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2006، كما قالت إن محامي الأخير، مايكل كوهين، دفع لها مبلغ 130 ألف دولار مقابل إخفائها للعلاقة.
وقال مايكل أفيناتي، محامي دانييلز، إنه تم إلقاء القبض عليها بتهمة السماح لأحد زبائن نادي التعري بلمسها "بطريقة غير جنسية"، بحسب وصف المحامي.
وأضاف أفيناتي في تغريدتين على موقع تويتر: "تم إلقاء القبض عليها (دانييلز) أثناء تأديتها لنفس العرض الذي قدمته سابقا في مئات النوادي عبر البلاد... لقد تم الإيقاع بها لدوافع سياسية. القبض عليها تفوح منه رائحة اليأس وسنقوم بمحاربة جميع التهم الزائفة".
وتوقع أفيناتي أن يتم إطلاق سراح دانييلز بكفالة وأن يتم اعتبار الاتهام الموجه إليها كجنحة.
وكان ترامب، الذي لطالما نفى إقامة أي علاقة مع دانييلز، قد قال إن محاميه دفع لها مبلغاً من المال لتتوقف عن نشر الأكاذيب بشأن إقامتهما لعلاقة جنسية.
وأقامت دانييلز دعوتين ضد الرئيس الأمريكي، الأولى للخروج من اتفاق السرية المزمع إقامته مع كوهين عام 2016، بالإضافة لدعوى تتهم ترامب بالتشهير بها.
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