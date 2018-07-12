قبضت السلطات الأمريكية على ستورمي دانييلز، نجمة الأفلام الإباحية التي زعمت أنها كانت على علاقة غرامية مع دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، في ناد للتعري.
شاهد لحظة القبض على الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التى تتهم ترامب بالتورط معها في علاقة جنسية
شاهد لحظة القبض على الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التى تتهم ترامب بالتورط معها في علاقة جنسية
دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، ألقي القبض عليها في نادي في كولومبوس، أوهايو، لأنها سمحت لأحد الزبائن بلمسها أثناء استعراضها على المنصة، بما يخالف قوانين الولاية التي تنص على منع مسؤولي نوادي العراة وموظفيها من لمس بعضهم، وقال محاميها مايكل أفيناتي على تويتر، واصفاً اللمسة بأنها "غير جنسية".
وقال أفيناتي على تويتر إن الأمر كان مخططاً ووراءه دوافع سياسية وأكد على محاربة كل الاتهامات الزائفة، كما وصفها.
وأضاف أنه يتوقع الإفراج عن موكلته، التي من المقرر أن تمثل أمام المحكمة يوم الجمعة الثالث عشر من تموز/ يوليو، بكفالة.
وقالت دانييلز إنها مارست علاقة مع ترامب عام 2006 وأن المحامي الشخصي للرئيس مايكل كوهين دفع لها 130 ألف دولار قبل وقت قصير من انتخاب ترامب لإبقاء الأمر سراً، وقد أكد كوهين فعلاً قيامه بالدفع.
وفي أيار/ مايو الماضي قال ترامب في معرض إنكاره القضية، إن دانييلز كانت تتقاضى أجراً لوقف "اتهامات كاذبة وابتزاز".
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ورفعت دانييلز دعوى قضائية ضد ترامب، من أجل التخلص من اتفاقية السرية التي وقعتها في أكتوبر 2016 قبل انتخابات نوفمبر مقابل 130000 دولار، في حين قامت برفع أخرى للتشهير.
وتقوم دانييلز بجولة منذ الشتاء الماضي، حيث تؤدي وصلات في نوادي التعري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.