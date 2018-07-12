ترامب في بريطانيا واشتعال لندن بالمظاهرات ضد زيارته

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام.
ترامب الذي وصف بريطانيا بالنقطة الساخنة المضطربة بسبب أزمة سياسية ترتبت على قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، يقول أنه لا يعترض على الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بزيارته وبوجوده في البلاد بل تحدث عن اعتقاده بحب البريطانيين له.
وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار ستانستد في لندن، ومن ثم توجه ترامب رفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامتهما في السفارة الأمريكية في لندن بواسطة طائرة مروحية.
وقد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة لمواجهة المظاهرات الغاضبة في العاصمة البريطانية، خاصة بعد تعرض ترامب مؤخرا إلى موجة انتقادات شديدة عالمية بشأن سياسته للهجرة، خاصة بعد مشاهد مؤثرة جداً لعائلات المهاجرين وقد تم فصلهم عن أطفالهم.
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ترامب يصل إلى بريطاتيا في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة
ويحضر ترامب وزوجته عشاء تقيمه رئيسة الوزراء البريطانية في قصر بلينهايم التاريخي، حيث تسعى الأخيرة لعقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيحضر ترامب رفقة ماي الجمعة تمريناً عسكرياً في مجال مكافحة الإرهاب تنفذه قوات خاصة بريطانية وأمريكية مشتركة في قاعدة عسكرية ثم يعقدان محادثات رفقة وزير الخارجية البريطاني.
ليتوجه بعدها ترامب وميلانيا إلى وندسور الجمعة للقاء الملكة، وتشكل هذه الزيارة ضغطاً أمنياً ملموساً على قوات الأمن في البلاد بحسب ما حذرت الشرطة البريطانية.